Torna questa sera Dirty Mondays, il party più rock’n roll di Milano, in una nuova location, l’Apollo Club. Dopo Mãneskin, Pete Doherty, Marky Ramone e altri grandi artisti del mondo del rock, Dirty Mondays torna stasera 2 ottobre con l’after show dei The Hives che suoneranno in serata ai Magazzini Generali.

Oltre al dj set della band svedese in b2b con i resident Dirty Mondays Crews, sul palco si alterneranno Piqued Jacks, Mutonia, Rut! e Rawstring.

I biglietti sono in vendita su Dice.