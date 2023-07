Torino potrebbe ospitare una tappa del Primavera Sound

La notizia è di quelle pesanti: dopo aver ospitato Eurovision 2022, Torino potrebbe diventare diventare la sede di una delle tappe della prossima edizione del Primavera Sound.

Oggi Repubblica ha parlato di una trattativa che sarebbe già in una fase avanzatissima. Non ci sono ancora annunci ufficiali: secondo quanto ricostruito dal quotidiano, il Comune e la Regione Piemonte sarebbero in stretto contatto con la società catalana per formalizzare un accordo che, una volta raggiunto, porterà la kermesse nel Capoluogo proprio in concomitanza con quelle di Barcellona e Porto (Madrid non è stata rinnovata per il 2024). «A fare da tramite c’è un’altra società piemontese specializzata nell’organizzazione di grandi eventi e concerti, ma dietro le quinte stanno lavorando in tanti (politici, tecnici, operatori culturali) per definire i dettagli e non lasciare nulla al caso. La posta in palio per la città e per tutto il territorio è molto alta con nuove possibilità di visibilità internazionale e benefici per il turismo, il commercio e l’ospitalità», scrive Repubblica.

Il luogo prescelto per ospitare il grande evento sarebbe il Parco Dora. Questo spazio verde, situato nel cuore della città, ha già ospitato grandi eventi musicali, come il Kappa Future Festival.