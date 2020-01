Tool, Lana Del Rey, Tame Impala: sono usciti i nomi del Bonnaroo 2020

Lizzo, Tame Impala, Lana Del Rey, Tool, Miley Cyrus e Vampire Weekend sono gli headliner del Bonnaroo 2020. E non finisce qui: nella lineup della 19esima edizione del festival – che quest’anno si terrà dall’11 al 14 giugno a Manchester, Tennessee – ci sono anche Primus, Brittany Howard, 1975, Run the Jewels, Flume, Oysterhead, Tenacious D, Leon Bridges, Young Thug, Glass Animals, Bill Frisell, King Gizzard and the Lizard Wizard, DaBaby, Slowthai, Nilüfer Yanya e altri ancora.

Il festival, inoltre, ospiterà una performance speciale per i 40anni di Remain in Light dei Talking Heads, organizzata da Jerry Harrison, Adrian Belew e la funk band Turkuaz. I biglietti – inclusi gli abbonamenti VIP e Platinum – saranno in vendita a partire da giovedì, 9 gennaio, attraverso il sito ufficiale del Bonnaroo. Qui sotto il cartellone ufficiale.