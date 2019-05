Tool, il nuovo album ha finalmente una data d’uscita

Dopo 13 anni di attesa, annunci e smentite, finalmente il quinto album in studio dei Tool ha una data d’uscita. Il seguito di 10,000 Days uscirà il prossimo 30 agosto. La notizia è arrivata durante un concerto in Alabama, e il frontman Maynard James Keenan ha chiesto ai fan di condividere tutto via social media.

L’album è prodotto da Bob Ludwig (Nirvana, Metallica, Guns N’ Roses), e alcuni brani sono già stati presentati dal vivo: Descending e Invincible. Potete ascoltarli qui.