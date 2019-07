Tool, il nuovo album è ‘Fear Inoculum’

I Tool hanno finalmente comunicato il titolo del nuovo album, il primo lavoro in studio dopo 13 anni d’attesa. Il disco s’intitolerà Fear Inoculum e uscirà il prossimo 30 agosto. Una tracklist ufficiale non è ancora stata pubblicata, tuttavia, stando alla scaletta dell’ultimo tour di Maynard James Keenan e soci – passato anche dall’Italia –, si può per lo meno intuire che nell’album saranno comprese due tracce intitolate Descending e Invincible.

Per prepararsi a un evento atteso dai fan dal 2006 con 10,000 Days, da venerdì 2 agosto sarà possibile ascoltare per la prima volta in streaming l’intero catalogo dei Tool. «Siamo una band molto difficile. Siamo molto testardi e ignoranti di ciò che accade nel resto del mondo», ha detto Keenan ai microfoni del podcast condotto da Joe Rogan. «Betamax per noi non ha funzionato, né il formato LaserDisc, quindi ora proveremo questa nuova cosa chiamata media digitali e streaming. Ho sentito di questo Spotify, è nuovo di zecca».