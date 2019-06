Tool, ecco cosa aspettarsi dal concerto al Firenze Rocks

Per i fan dei Tool, ormai da qualche settimana, è partito il conto alla rovescia per un ritorno attesissimo. Due le ragioni, la prima è il nuovo album di inediti firmato da Maynard James Keenan e soci, in arrivo il prossimo 30 agosto – il primo lavoro in studio da 10,000 Days, uscito nel 2006 – la seconda è il ritorno dal vivo in Italia, previsto il 13 luglio sul palco del Firenze Rocks.

Il tour europeo, infatti, è partito lo scorso 2 giugno dalla Mercedes Benz Arena di Berlino e – considerando anche la data di ieri sera alla O2 Arena di Praga – si può già tracciare una linea su quello che, con grande probabilità, sarà il live che vedremo alla Visarno Arena, unica data prevista in Italia fra le dodici in Europa. Durante il concerto, infatti, la band di Keenan ha suonato sia brani estratti da 10,000 Days – così come dai classici Lateralus e Ænima – sia i due nuovi brani già presentati dal vivo negli Stati Uniti, Descending e Invincible/Warrior, canzoni che con ogni probabilità faranno parte del nuovo album in arrivo.

Questa la scaletta proposta finora dai Tool durante i concerti del tour europeo:

1. Ænema

2. The Pot

3. Parabol

4. Parabola

5. Descending

6. Schism

7. Invincible/Warrior

8. Intolerance

9. Jambi

10. Forty Six & 2

11. CCTrip

12. Vicarious

13. Stinkfist

Sul web, inoltre, è già possibile vedere alcune clip registrate dai fan durante le prime tappe in Europa della band e farsi un’idea di quello che sarà il palco durante la data a Firenze.