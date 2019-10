Tony Iommi scrive a James Hetfield: “Hai fatto bene a tornare in rehab”

La scorsa settimana i Metallica hanno rivelato che il loro frontman James Hetfield è tornato in rehab per curare le sue dipendenze, fatto che ha costretto la band a posticipare le date del tour. Dopo i numerosi artisti che hanno espresso il loro sostegno a Hetfield, un’altra icona del metal ha voluto esprimere il suo supporto, il chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi.

“Auguro il meglio a James Hetfield. Hai fatto bene a cercare aiuto, sei un amico e non vedo l’ora di rivederti”, ha scritto sui social Iommi. Anche il chitarrista, in passato, aveva dovuto lottare con la dipendenza da sostanze, ammettendo di essere arrivato al punto di consumare tre grami di cocaina ogni notte.

My best out to James Hetfield. You’ve done the right thing seeking help – I’m thinking of you my friend and wishing you all the very best on your recovery. Looking forward to seeing you back at your best very soon.

Your pal

Tony pic.twitter.com/NuiVvA6xB3

— Tony Iommi (@tonyiommi) October 1, 2019