Tony Effe ha aggredito Ion Real Deal alla Milano Boxing Night, coinvolto anche Marvin Vettori

Tony Effe è stato protagonista di una rissa scoppiata durante la Milano Boxing Night. Il trapper della Dark Polo Gang era tra il pubblico dell’evento quando, durante una pausa, ha lasciato il suo posto e si è scagliato contro Ion Real Deal, pugile e rapper di Roma.

Nei video amatoriali apparsi in rete si vede infatti Tony Effe alzarsi dal suo posto mentre è al telefono e poi, in un attimo, puntare dritto su Ion, all’anagrafe Omar Nguale Ilunga, evidentemente sorpreso dall’attacco. Nel parapiglia che si è creato tra i vari entourage e il servizio di sicurezza, si è ritrovato coinvolto anche il campione di MMA Marvin Vettori, amico ed estimatore di Tony, che ha spalleggiato così il compagno colpendo in tasca Ion mettendolo ko.

Il motivo della rissa è da ricercare in alcune dichiarazioni di Ion che ha rilasciato in passato sui propri social contro Tony Effe: “Concludiamo con il maresciallo Bassotto. Dopo il video che hai girato a Roma ci siamo visti, in pochi lo sanno, e mi hai dato la conferma che sei marcio dentro. Sei solo un influencer in declino, rapper non lo sei mai stato. Parli male di tutti, di Sfera Ebbasta, di Capo Plaza. Loro sono sempre in hype, perché sanno fare musica. a differenza tua. Più una persona va in hype, più tu ne parli male». Tony Effe ha quindi approfittato dell’occasione per rispondere letteralmente colpo su colpo al rivale, nonostante questo sia un pugile professionista con un record all’attivo di 24-2-1.

Nessuno dei coinvolti nella rissa ha commentato o si è riferito alla rissa sui propri social. Per ora tutto tace.