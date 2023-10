Tony Colombo è stato arrestato

Il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli, vedova del boss di camorra Gaetano Marino, sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto altre 27 persone e durante la quale sono stati sequestrati beni per oltre 8 milioni di euro.

Risultano tutti indiziati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata dall’aver agevolato un clan mafioso e dal carattere della transnazionalità finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Secondo gli investigatori, Colombo e Rispoli avrebbero stretto degli accordi con il clan di Secondigliano Di Lauro per una somma complessiva di mezzo milioni di euro, che avrebbe dovuto essere investita nell’acquisito dei materiali e dei macchinari necessari all’allestimento di una fabbrica di sigarette.

La coppia avrebbe inoltre partecipato anche alla creazione di un brand d’abbigliamento, il “Corleone”, e alla realizzazione di una bevanda energetica denominata 9 mm. Marchi che, secondo le forze dell’ordine, sono chiaramente «evocativi e quasi ammiccanti al mondo della criminalità organizzata».

Colombo e la moglie erano già finiti al centro dell’attenzione qualche anno fa a causa di un mini concerto tenuto in piazza Plebiscito senza autorizzazioni, che il cantante aveva organizzato per chiedere la mano della futura sposa, sia per lo sfarzoso matrimonio con corteo e banda, nella quale suonarono anche alcuni dipendenti pubblici.