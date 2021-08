Tony Bennett torna a collaborare con Lady Gaga: ascolta ‘I Get a Kick Out of You’

Tony Bennett ha festeggiato il suo compleanno con un annuncio. Il 3 agosto infatti, giorno del suo 95esimo compleanno, il crooner ha reso pubblici i dettagli del suo nuovo album con Lady Gaga, seguito di Cheek to Cheek del 2014. Il nuovo disco, Love for Sale, uscirà il 1° ottobre.

Un omaggio a Cole Porter, con duetti e performance soliste di classici come la title track, Night and Day, I’ve Got You Under My Skin e I Get a Kick Out of You, che è stata pubblicata oggi e che potete ascoltare qui sopra. I piani per il sequel di Cheek to Cheek erano stati annunciati lo scorso febbraio.