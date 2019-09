Toni Cornell, ascolta la nuova canzone prodotta dal padre Chris

Toni Cornell, figlia di Chris Cornell, ha pubblicato la sua nuova canzone Far Away Places, prodotta dall’ex frontman dei Soundgarden tre mesi prima della sua morte.

Si tratta della prima canzone originale di Toni, 15 anni, una ballata scritta appena dodicenne. Il brano è stato registrato assieme al genitore nella casa-studio di Chris a Miami nel febbraio 2017. Il brano era stato pensato per un corto, chiamato appunto Far Away Places. I proventi della vendita del disco andranno alla New York Society for the Prevention of Cruelty to Children.