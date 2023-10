Tommy Lee dei Mötley Crüe: «Bevevo sette litri e mezzo di vodka al giorno»

News Musica

Cosa è successo al concerto tributo di Taylor Hawkins a Los Angeles

Sei ore di musica coi Foo Fighters, Josh Homme, da Alanis Morissette, membri di Queen, Nirvana, Soundgarden, Rage Against the Machine, Metallica. Lo show si è chiuso con un'altra toccante esibizione di Shane Hawkins che ha preso il posto del padre per 'I’ll Stick Around' e 'My Hero'