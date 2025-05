Tommy Cash fa il record su Pornhub dopo l’Eurovision

Se l’Espresso Macchiato di Tommy Cash vi ha conquistato, sappiate che c’è un altro suo video che sta diventando molto, molto visualizzato. Parliamo di Untz Untz, singolo uscito nel 2024 e accompagnato da un video musicale provocatorio e satirico, noto come Sex Olympics. Il video, diretto da Tommy Cash insieme ad Alina Pasok, presenta una competizione olimpica immaginaria in cui gli atleti si sfidano in discipline ispirate a posizioni e giochi sessuali, mescolando sport e sessualità in modo ironico. E se la versione censurata del video è disponibile su YouTube, la versione integrale del video è disponibile su Pornhub, e in questi giorni vicini all’Eurovision è diventata virale.

Come comunica infatti Pornhub in anteprima a Rolling Stone, il video ha avuto un aumento del 20.000% delle ricerche sulla piattaforma.

Ma un altro dato interessante è l’analisi del traffico italiano su Pornhub la sera della finale. Intorno alle 23, proprio durante l’esibizione di Gabry Ponte, il traffico sul sito è diminuito dell’11%, per poi riequilibrarsi appena è stato annunciato il vincitore. Finita la puntata infatti il traffico è tornato ad aumentare (+ 12% rispetto al traffico quotidiano medio). Quello che potremmo definire, a questo punto, un happy ending.