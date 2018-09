Tommaso Paradiso, il video backstage di Rolling Stone

C’è Tommaso Paradiso sulla copertina del nuovo numero di Rolling Stone, in edicola. Un’intervista in cui il frontman dei Thegiornalisti – trasformato in un cowboy metropolitano in bilico tra Clint Eastwood e Renato Pozzetto – anticipa i primi tasselli di quel “puzzle di romanticismo autobiografico” che è il nuovo disco, LOVE, in arrivo il 21 settembre. Canzoni con cui Tommaso ha composto un autoritratto, un’immagine dell’uomo dietro la musica, tra la serenità ritrovata nella vita privata e il senso di responsabilità che sente di avere come personaggio pubblico. «Il politico deve educare il cittadino, e non fomentarlo con il populismo da quattro soldi. Noi siamo popolari. Essere popolari è un conto, essere populisti un altro. Soprattutto quando c’è tensione nel Paese, dovresti veicolarla nel modo giusto […] Ho una responsabilità, e dico sempre la mia. Non mi tirerò mai indietro».

Qui sopra potete vedere il video backstage che abbiamo realizzato durante lo shooting fotografico. Rolling Stone è in edicola e in digitale.