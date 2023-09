Tommaso Paradiso presenta il nuovo disco ai fan tra una birra e l’altra: ecco come partecipare

È uscita da poche ore Sensazione stupenda, nuovo brano di Tommasdo Paradiso che dà il titolo al disco in uscita il prossimo sei ottobre. E, prima di partire per il tour nei palazzetti, il cantautore ha deciso di presentare il disco ai fan con un altro tour, sì, ma dei pub. Sette date nelle principali città italiane per incontrare i fan e farci due chiacchiere vis-à-vis: «Ci ascoltiamo l’album insieme, vi racconterò, se volete, la genesi di alcune canzoni, potrete farmi domande. Il posto garantito lo avrà sicuramente chi avrà preordinato una copia autografata del CD o del vinile di Sensazione stupenda al link in bio. Mi raccomando: le location, che svelerò pochi giorni prima degli eventi, saranno sì molto accoglienti ma non troppo grandi e i posti sono pochi. Staremo bene, non vedo l’ora».

Questo il post pubblicato sul suo profilo:

Questo il nuovo singolo, Sensazione stupenda: