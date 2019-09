Tommaso Paradiso lascia i Thegiornalisti: “Le storie non sono eterne, inutile spiegare perché”

Dopo il concerto al Circo Massimo ne avevano parlato tutti, ma adesso è ufficiale: Tommaso Paradiso farà il solista e non suonerà più con i Thegiornalisti. La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram del cantautore, che ha pubblicato una story per annunciare il suo primo singolo: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti, ma come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso”, ha scritto.

“È giusto che sia così. È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. È inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione”.