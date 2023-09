Tommaso Paradiso, il nuovo album è ‘Sensazione stupenda’

Si chiama Sensazione stupenda il nuovo disco di Tommaso Paradiso che uscirà il prossimo 6 ottobre. Lo ha annunciato il cantautore condividendo la copertina su Instagram:

Prodotto da Matteo Cantaluppi, l’album è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso e conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), usciti nel corso del 2023. Il disco è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour. «È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me.»

La title track sarà disponibile dal 6 settembre sulle piattaforme digitali.

In seguito all’uscita di Sensazione stupenda, Tommaso Paradiso tornerà a suonare live. Tutte le date qui: