Tommaso Paradiso, ecco le date del tour estivo

Il nuovo tour estivo di Tommaso Paradiso, in partenza il 9 luglio, riporterà il cantante ad esibirsi nella stagione che tanto fortuna gli ha portato, quella che lui chiama la Stagione del Cancro e del Leone, ovvero l’estate dei grandi concerti all’aperto.



Il musicista romano ha infatti annunciato che all’interno del Tommy Summer Tour 2022 eseguirà dal vivo tutti i grandi successi che lo hanno reso uno dei cantautori pop più popolari in Italia. Il Tommy Summer Tour 2022 sarà un viaggio all’interno della discografia del cantante, dai Thegiornalisti alle sue ultime uscite soliste, da Completamente a Riccione, da Non avere paura a Promiscuità.

Qui di seguito le date del tour:

9 luglio Vercelli – Piazza Antico Ospedale

10 luglio Brescia – Arena Campo Marte

13 luglio Ferrara – Ferrara Summer Festival

18 luglio Marostica (VI) – Marostica Summer Festival

23 luglio Tarvisio (UD) – No Borders Summer Festival

27 luglio Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

28 luglio Follonica (GR) – Parco Centrale

30 luglio Francavilla al Mare (CH) – Shock Wave Festival

2 agosto Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini

3 agosto Monopoli (BA) – Costa dei Trulli LMF

21 agosto Roccella Jonica (RC) – Teatro Al Castello

23 agosto Marina di Ginosa (TA) – Melodye Music Fest

26 agosto Taormina (ME) – Teatro Antico

27 agosto Agrigento – Teatro della Valle dei Templi

30 agosto San Benedetto del Tronto (AP) – San.B Sound



I biglietti sono disponibili a questo link.

L’album di debutto solista di Tommaso Paradiso, Space Cowboy, è uscito il 4 marzo e trae ispirazione dal legame con la terra e dalla dimensione onirica tra stelle e spazio. Il cantautore ha anche pubblicato un nuovo inedito a fine maggio, dal titolo Piove in discoteca.