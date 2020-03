Tommaso Paradiso e Calcutta hanno scritto una canzone su Instagram

Tempi di restrizioni per tutti, cantautori italiani compresi, che spesso e volentieri impiegano il loro tempo con dirette sui social in cui chiacchierano con i loro follower o, meglio ancora, scrivono canzoni nuove.

È il caso di Tommaso Paradiso e Calcutta proprio ieri sera hanno scritto una canzone mentre erano in diretta su Instagram. Ognuno da casa sua, chiaramente: «Guardo il Ministro Speranza, a casa dentro la tv». Comincia così il brano che sarà concluso stasera, sempre in diretta, alle 18.30. Qui per capire di che si tratta: