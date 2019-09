Tommaso Paradiso, ascolta il singolo ‘Non avere paura’

Dopo l’estratto pubblicato settimana scorsa, a pochissime ore dalla separazione con i Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha pubblicato la versione integrale del suo primo singolo da solista Non avere paura. Il brano, presentato con il trailer della seconda stagione della serie Netflix Baby, è prodotto insieme a Dardust – già al lavoro su Love, l’ultimo album dei Thegiornalisti – ed è una classica ballata in stile Paradiso. Potete ascoltarlo in cima all’articolo.

Nel frattempo Marco Rissa, chitarrista e co-fondatore dei Thegiornalisti, ha annunciato il suo nuovo progetto musicale con Leo Pari (che qualcuno voleva come sostituto alla voce nella band): i Boys Boys Toys, gruppo ispirato a un brano di Sabrina Salerno. Potete ascoltare Non avere paura grazie al player poco sopra.