Tom Waits, a novembre un album tributo tutto al femminile

Dualtone Records pubblicherà una compilation di cover tutta dedicata a Tom Waits. Il progetto si intitola Come On Up To The House: Women Sings Waits, e raccoglierà una serie di cover del cantautore di Pomona, tutte interpretate da voci femminili. Tra i nomi: Aimee Mann, Joseph, Corinne Bailey Rae, Rosanne Cash, Angie McMahon, Courtney Marie Andrews, Phoebe Bridgers, Patty Griffin e altre.

La raccolta uscirà il 22 novembre, a pochi giorni dal 70esimo compleanno di Waits. «Tom è un autore, cantante e arrangiatore davvero originale. Non c’è nessuno come lui», ha detto il CEO di Dualtone Scott Robinson. «Ma sotto a quei tappeti di suono e alla sua interpretazione vocale così unica, ci sono alcune tra le canzoni più belle e commoventi che abbia mai sentito. Adesso, dopo lunghe discussioni con i miei colleghi, abbiamo deciso di concentrarci su questa bellezza, lasciando che un gruppo di straordinarie artiste potesse reinterpretare i brani».

L’album sarà disponibile in diverse edizioni, tra cui un doppio vinile in edizione limitata. Dualtone ha già pubblicato i primi due estratti, Ruby’s Arms cantata da Patty Griffin e Downtown Train da Courtney Marie Andrews, che potete ascoltare qui sotto, dopo la tracklist ufficiale.

Joseph – Come On Up To The House

Aimee Mann – Hold On

Phoebe Bridgers – Georgia Lee

Shelby Lynne & Allison Moorer – Ol’ 55

Angie McMahon – Take It With Me

Corinne Bailey Rae – Jersey Girl

Patty Griffin – Ruby’s Arms

Rosanne Cash – Time

Kat Edmonson – You Can Never Hold Back Spring

Iris Dement – House Where Nobody Lives

Courtney Marie Andrews – Downtown Train

Wild Reeds – Tom Traubert’s Blues