Tom Morello: «I Kneecap sono i Rage Against the Machine dei giorni nostri»

«I Kneecap sono chiaramente i Rage Against the Machine dei giorni nostri». Lo ha detto Tom Morello in una puntata dello Strombo Show di George Stroumboulopoulos, parlando di band dallo spirito anti-establishment.

«I Kneecap sono in cima alla lista», dice Morello. «Voglio dire, sono chiaramente i Rage Against The Machine dei giorni nostri. Ci sono loro e prima del gruppo successivo c’è un grande vuoto».

Secondo il chitarrista, «quello che stanno facendo con la loro arte è ciò che probabilmente le persone dovrebbero fare di più nella vita: sfidare il potere dicendo la verità».

E ancora, a proposito delle accuse mosse nei confronti del trio: «I Kneecap non sono terroristi. Ciò che è terroristico sono 20 mila bambini palestinesi morti. Questa è la storia, non dovrebbe esserlo un gruppo di rapper irlandesi a cui non piace che stia accadendo».

In quanto ai Rage Against the Machine, Morello invita «a non stare lì ad aspettarli, ma a formare la vostra band».