Tom Morello arriva al Firenze Rocks

Firenze Rocks ha annunciato un nuovo nome che si aggiunge alla lineup dell’edizione 2023: Tom Morello. Il musicista salirà sul palco della Visarno Arena di Firenze nella giornata di sabato 17 giugno prima dei The Who, headliner della giornata.

Il chitarrista dei Rage Against The Machine e degli Audioslave torna a Firenze Rocks sei anni dopo esserci stato con i Prophets of Rage. Recentemente, Morello ha collaborato con Måneskin nel brano Gossip, contenuto nell’ultimo disco della band romana.

Biglietti e info sul sito di Firenze Rocks, qui.