Tom Meighan: l’ex Kasabian si dichiara colpevole di aggressione nei confronti della fidanzata

L’ex cantante dei Kasabian Tom Meighan si è dichiarato colpevole di aggressione nei confronti della sua ex fidanzata. Lo riporta la BBC. Il musicista avrebbe infatti ammesso alla magistratura di Leicester di aver aggredito Vikki Ager lo scorso 9 aprile. Proprio ieri, lunedì 7 luglio, Meighan aveva lasciato la band per affrontare “questioni personali”. Ecco il comunicato pubblicato sui social:

«Tom Meghan lascia i Kasabian di comune accordo con il gruppo. Tom sta affrontando problemi personali che influenzano il suo comportamento da diverso tempo, e ora vuole concentrare tutte le energie per rimettere a posto la sua vita. Non commenteremo oltre».

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further.

— KasabianHQ (@KasabianHQ) July 6, 2020