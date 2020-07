Tom Meighan ha lasciato i Kasabian

Tom Meighan ha abbandonato i Kasabian. Il frontman, che cantava nella band dal 1997, si è allontanato per «problemi personali». La notizia arriva dal profilo twitter del gruppo, che ha raccontato cosa sta succedendo in un breve comunicato.

«Tom Meghan lascia i Kasabian di comune accordo con il gruppo. Tom sta affrontando problemi personali che influenzano il suo comportamento da diverso tempo, e ora vuole concentrare tutte le energie per rimettere a posto la sua vita. Non commenteremo oltre».

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further.

— KasabianHQ (@KasabianHQ) July 6, 2020