Tom DeLonge aveva ragione: il Pentagono pubblica tre dei suoi video sugli UFO

Quando, qualche anno fa, Tom DeLonge aveva deciso di dedicare la sua vita alla ricerca e allo studio sugli UFO, molti avevano riso. Oggi però, l’ex chitarrista dei Blink-182 sembra essersi preso qualche rivincita. Il Pentagono infatti ha pubblicato 3 dei video realizzati dalla To The Stars Academy, gruppo di ricerca da lui fondato. Potete vedere i video qui sotto: il primo mostra i piloti della US Navy che si imbattono in un ‘oggetto volante’ nei pressi di San Diego, negli altri invece si vede qualcosa di non ben identificato che si libra sull’acqua.

I video erano online da tre anni, e dopo alcune ricerche governative la Marina li ha pubblicati confermando che si trattano, appunto, di fenomeni aerei non identificati. Gli alieni esistono? Non lo sappiamo, ma Tom è felice del riconoscimento e ha twittato:

«Nel tentativo di convincere il governo degli Stati Uniti a iniziare un dialogo, voglio ringraziare tutti gli azionisti di To The Stars per aver creduto in noi. Abbiamo intenzione di sviluppare la tecnologia, trovare più risposte e raccontare storie».

With today’s events and articles on my and @TTSAcademy’s efforts to get the US Gov to start the grand conversation, I want to thank every share holder at To The Stars for believing in us. Next, we plan on pursuing the technology, finding more answers and telling the stories.

— Tom DeLonge (@tomdelonge) April 28, 2020