Tiziano Ferro si è sposato, auguri!

La popstar, come rivelato inizialmente da Dagospia, ieri sera a Sabaudia, sul litorale laziale, ha celebrato la propria unione civile con Victor Allen, 54enne di Los Angeles, con cui ha una relazione da tre anni. In questi minuti è arrivata la conferma da Vanity Fair, secondo cui la coppia si era già segretamente sposata lo scorso 25 giugno a Los Angeles. “Il matrimonio è una cosa sconvolgente. Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere”, ha spiegato Ferro alla testata.

Tiziano Ferro a novembre pubblicherà il suo nuovo disco, nel 2020 sarà in tour negli stadi.