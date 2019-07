Tiziano Ferro raddoppia a San Siro

Tiziano Ferro raddoppia e si aggiudica San Siro per due date consecutive: al 5 si aggiunge, dunque, anche il 6 giugno 2020.

Come già annunciato il TZN2020 prenderà il via sabato 30 maggio dallo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e toccherà alcune fra le principali città della Penisola.

I biglietti per il nuovo show saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 24 luglio 2019 (per 48 ore) sul sito ticketone.it/intesasanpaolo. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 26 su ticketmaster, ticketone in tutti i punti vendita autorizzati.

Ferro, attualmente in radio col singolo Buona (cattiva) sorte, si prepara al lancio del suo prossimo disco Accetto miracoli (in uscita il 22 novembre per Universal), prodotto insieme al famoso produttore americano Timbaland.

TZN 2020 – LE DATE DEL TOUR:

30 MAGGIO 2020 LIGNANO STADIO G.TEGHIL

5 GIUGNO 2020 MILANO STADIO SAN SIRO

6 GIUGNO 2020 MILANO STADIO SAN SIRO

11 GIUGNO 2020 TORINO STADIO OLIMPICO

14 GIUGNO 2020 PADOVA STADIO EUGANEO

17 GIUGNO 2020 FIRENZE STADIO FRANCHI

20 GIUGNO 2020 ANCONA STADIO DEL CONERO

24 GIUGNO 2020 NAPOLI STADIO SAN PAOLO

27 GIUGNO 2020 MESSINA STADIO SAN FILIPPO

3 LUGLIO 2020 BARI (luogo da comunicare)

7 LUGLIO 2020 MODENA STADIO BRAGLIA

11 LUGLIO 2020 CAGLIARI FIERA

15 LUGLIO 2020 ROMA STADIO OLIMPICO