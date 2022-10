Tiziano Ferro: nel nuovo disco duetti con Sting, Vecchioni, Ambra, thasup e Caparezza

Ci andava Tiziano Ferro per far tornare Ambra in studio di registrazione. È stata infatti annunciata poche ore fa la tracklist del nuovo disco di Ferro, Il mondo è nostro, in uscita l’11 novembre e anticipato dal singolo La La vita splendida. Dentro molti featuring, e con artisti molto, molto diversi tra loro. Ci sono Sting, thasup, Caparezza e Roberto Vecchioni. Ma c’è pure Ambra, appunto, che non tornava in studio da quando Syria la chiamò per rifare la sua Io, te, Francesca e Davide.

La tracklist completa:

01 Il Paradiso Dei Bugiardi

02 Il Mondo È Nostro

03 La Vita Splendida

04 Addio Mio Amore

05 La Prima Festa Del Papà

06 r()t()nda con thasup

07 Mi Rimani Tu

08 A Parlare Da Zero

09 L’Angelo Degli Altri E Di Se Stesso con Caparezza

10 Ambra/Tiziano con Ambra Angiolini

11 I Miti con Roberto Vecchioni

12 Quando Io Ho Perso Te

13 For Her Love (Sempre Amata) con Sting



«È stato un piacere collaborare per con Tiziano, la cui voce unica e l’approccio delicato sono perfetti per la canzone», ha dichiarato Sting. «La canzone che mi sono dedicata nel 2001 si chiamava Xdono e lui era un giovane talentuosissimo che mi ringraziava nel disco, non ci conoscevamo. Da quel momento è iniziata la mia altra vita, quella dove ho scalato la mia “montagna” e non quella degli altri. Nel 2021 arriva sempre lui e mi “salva” in musica … Ambra e Tiziano. Grazie per l’amore gratis», dice Ambra.



