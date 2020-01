Tiziano Ferro intervista Tiziano Ferro e anticipa Sanremo 2020. Guarda il video

In una clip condivisa sui propri canali social, Tiziano Ferro ha realizzato un’intervista doppia insieme a… Tiziano Ferro. Nel video, il cantante di Latina racconta al suo alter ego l’emozione di arrivare a Sanremo quest’anno, dove sarà ospite per tutte e cinque le serate del Festival – “A 40 anni essere felice come un bambino di 8 anni è fantastico”, aveva commentato Ferro pochi giorni fa.

Sempre nella clip, inoltre, Tiziano ha anticipato quello che porterà sul palco dell’Ariston. I suoi successi, ovviamente, non potevano mancare, da Sere Nere ad Accetto Miracoli, ma ci sarà spazio anche per alcune cover, su tutte Mia Martini con Almeno tu nell’universo, e Domenico Modugno, con Nel blu dipinto di blu. Ferro parteciperà anche alla serata dei duetti, anticipata nella clip sia con la collaborazione sognata, quella con la madre, sia con quella che, invece, si concretizzerà durante il Festival, quando condividerà il palco con Massimo Ranieri per la sua Perdere l’amore.

Spazio anche per una sorpresa, dato che Tiziano presenterà anche per la prima volta il documentario biografico Ferro, in uscita a giugno su Amazon Prime.