Tiziano Ferro, il nuovo singolo è ‘Accetto Miracoli’

Accetto Miracoli, il nuovo album in studio di Tiziano Ferro, arriverà a novembre, a tre anni di distanza dal precedente Il Mestiere della Vita. Prodotto da Timbaland, è uno dei dischi più attesi del prossimo autunno, e dopo il primo antipasto Buona (Cattiva) Sorte Tiziano ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, la title track dell’album, disponibile dal 20 settembre.

“Questo disco marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi a esperienze nuove”, ha detto il musicista. Accetto Miracoli, il nuovo album di Tiziano Ferro, uscirà il 22 novembre. Per il tour, invece, bisognerà aspettare il 2020. Qui sotto tutte le date confermate.

30 maggio 2020: Lignano – Stadio Teghil

5 giugno 2020: Milano – Stadio San Siro

6 giugno 2020: Milano – Stadio San Siro

11 giugno 2020: Torino – Stadio Olimpico

14 giugno 2020: Padova – Stadio Euganeo

17 giugno 2020: Firenze – Stadio Artemio Franchi

20 giugno 2020: Ancona – Stadio Del Conero

24 giugno 2020: Napoli – Stadio San Paolo

27 giugno 2020: Messina – Stadio San Filippo

3 luglio 2020: Bari – Stadio San Nicola

7 luglio 2020: Modena – Stadio Braglia

11 luglio 2020: Cagliari – Fiera

15 luglio 2020: Roma – Stadio Olimpico