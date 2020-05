Tiziano Ferro: «I concerti quest’estate? Speranze nulle»

A distanza di un mese dalle discusse dichiarazioni rilasciate a Che Tempo Che Fa, Tiziano Ferro ha pubblicato un post su Instagram in cui torna sulla questione dei concerti negli stadi di quest’estate, quando saremo nel pieno della fase 2 della pandemia. Il suo prossimo tour, infatti, sarebbe dovuto partire il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro per poi toccare le principali città italiane, e formalmente è ancora in piedi.

«Per le migliaia di persone che mi chiedono dei concerti negli stadi: stiamo aspettando nuove disposizioni governative e senza direttive non possiamo muoverci», scrive il cantante. «Le speranze che ci siano concerti quest’estate sono ridotte al minimo, nulle direi. Ciononostante non abbiamo notizie in merito a come procedere per tutelare lavoratori e acquirenti».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro) in data: 13 Mag 2020 alle ore 11:22 PDT

«Assurdo ma vero. A chi educatamente mi pone domande, davvero tante, ogni giorno: aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo», conclude Ferro. «Ovviamente sarete i primi ad essere informati, appena una risposta arriverà. Grazie per la pazienza, che è anche la nostra».