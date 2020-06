Tiziano Ferro, guarda il video di ‘Balla per me’ con Jovanotti

Tiziano Ferro ha pubblicato il video di Balla per me, duetto con Lorenzo Jovanotti che fa parte dell’ultimo album Accetto Miracoli. Girato interamente durante il lockdown – Tiziano a Los Angeles, Jovanotti a Cortona –, il video è una sorta di viaggio psichedelico nei sogni della popstar, che all’inizio della clip ascolta tutte le hit della carriera di Jovanotti.

Balla per Me è il quinto singolo estratto da Accetto Miracoli, uscito lo scorso novembre per Virgin Records. Tiziano ce l’ha raccontato canzone per canzone, e di Balla per me ha detto: «Era da anni che volevo fare qualcosa con Lorenzo, ma non avevo mai avuto il coraggio di coinvolgerlo direttamente. Ora sentivo di avere la cosa giusta: se lo conosco, questa gli piace, mi dicevo. Lui era qui in California a registrare Lorenzo sulla Luna, sono andato a trovarlo in studio, ha ascoltato il provino mi ha detto subito di sì. Sembra che cantiamo insieme da trent’anni».