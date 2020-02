Tiziano Ferro, guarda il teaser trailer del documentario ‘Ferro’

È arrivato il teaser trailer di Ferro, il documentario su Tiziano Ferro disponibile su Amazon Prime Video da giugno 2020. Il film, prodotto da Banijay Italia, promette “uno sguardo unico e intimo sulla sua vita, sugli affetti, le passioni e il suo lavoro” e “sarà ricco di filmati inediti che vedono l’artista prepararsi per il suo nuovo tour di concerti”.

Nelle immagini del promo, si vede il cantautore di Latina in una chiesa con le mani giunte. “A pensarci bene, non sarei neanche dovuto arrivare a trent’anni. Certe guerre te le porti dietro. A volte ci convivi, a volte riesci a farci pace. Quelli come me hanno l’aspettativa di vita bassa, quaranta è più di quello che avrei sperato”, dice Ferro, alludendo anche al compleanno “tondo” che festeggerà il prossimo 21 febbraio. La frase pare alquanto oscura, ma lascia intendere che il documentario sarà una vera e propria confessione privata.

Tiziano Ferro sarà ospite delle cinque serate del 70° Festival di Sanremo. Nella prima puntata di martedì 4 febbraio interpreterà i classici Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Almeno tu nell’universo di Mia Martini, oltre al suo recente singolo Accetto miracoli.