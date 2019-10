Tiziano Ferro annuncia ‘Balla per me‘, la canzone con Jovanotti

Manca ormai poco all’arrivo del nuovo album firmato da Tiziano Ferro, intitolato Accetto Miracoli, in uscita il 22 novembre, ma oggi il cantautore di Latina ha annunciato l’unica collaborazione presente nel nuovo lavoro in studio.

Infatti, per il brano Balla per me, Tiziano ha convocato un altro peso massimo della musica italiana come Lorenzo Jovanotti. La notizia arriva dall’account Instagram ufficiale di Ferro ma, almeno per il momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Il nuovo disco, prodotto da Timbaland, negli scorsi mesi è stato anticipato dai singoli Buona (Cattiva) Sorte e Accetto Miracoli. Qui sotto, invece, trovate la tracklist completa del settimo lavoro di Tiziano Ferro.

1. Vai ad amarti

2. Amici per errore

3. Balla per Me (con Jovanotti)

4. In mezzo a questo inverno

5. Come farebbe un uomo

6. Seconda pelle

7. Il destino di chi visse per amare

8. Le 3 parole sono 2

9. Un Uomo Pop

10. Casa a Natale

11. Buona (Cattiva) Sorte

12. Accetto Miracoli

13. In Mezzo a Questo Inverno Reyes version (bonus-track solo sul formato digitale)

14. Accetto Miracoli Reyes version (bonus-track solo sul formato digitale)