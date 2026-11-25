Tidal è la prima grande piattaforma di musica in streaming ad adottare una misura drastica contro l’intelligenza artificiale. A partire dal 9 dicembre i brani interamente generati dall’AI, ad esempio tramite strumenti come Suno o Lyria, saranno rigettati e rimossi.

Solo negli ultimi tre mesi, informa Tidal, «il 43% di tutti i brani caricati sulla piattaforma è risultato interamente generato dall’intelligenza artificiale. Questi brani sono stati segnalati e rimossi dal totale delle royalties», che come è noto vengono ripartite in base al numero di ascolti. «Il 6 novembre abbiamo registrato la più grande ondata di musica generata dall’AI di sempre: oltre il 60% dei brani che ci sono stati spediti era interamente generato dall’intelligenza artificiale».

“Interamente” è l’avverbio chiave. Strumenti di intelligenza artificiale vengono usati in vari stadi di produzione della musica e i brani creati con l’ausilio dell’AI, ma non interamente generati da essa, continueranno a essere ammessi sulla piattaforma. Tidal insomma colpisce il bersaglio grosso, ovvero i pezzi in cui non c’è alcun apporto umano, quelli prodotti esclusivamente dai siti di AI e caricati sulle piattaforme nella speranza che diventino virali e portino guadagni facili, col risultato di sottrarre ascolti e quindi royalties agli artisti “veri”. Ci sono anche i casi di “artisti” AI che ne impersonificano di reali: Tidal ha rimosso oltre 65 mila canzoni segnalate per tale motivo.

«La nostra politica sull’AI» si legge in un comunicato della piattaforma «è stata concepita per offrire un’esperienza di qualità agli ascoltatori, proteggendo al tempo stesso l’autenticità e il sostentamento degli artisti e dei titolari dei diritti. Tidal continuerà a battersi affinché gli artisti ricevano compensi più alti. Tutto ciò che annunciamo oggi nasce da questo principio. Se fai musica, devi poterla pubblicare su Tidal sapendo che non sarà sepolta da una valanga di brani che nessuno ha chiesto o fatta da qualcuno che finge di essere te. Continueremo a condividere i risultati delle nostre analisi e ad agire di conseguenza. L’applicazione della nostra politica è resa possibile dalla tecnologia fornita da Ircam Amplify, il nostro partner per il rilevamento dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale».

Le tracce generate interamente dalla AI sono tantissime, ma in un certo senso sono spam e, va detto, non hanno ancora una grande penetrazione tra gli ascolti degli abbonati. Attualmente, informa Tidal, ci sono ben 27 milioni di brani presenti nel catalogo della piattaforma interamente prodotti dall’AI, equivalenti al 6,3% di tutta la musica disponibile. Esattamente come noi non leggiamo tutto lo spam che riceviamo, gli ascoltatori di musica non sentono quei pezzi: il 96% di quelle canzoni non ha ricevuto nemmeno uno stream negli ultimi tre mesi.

La misura di Tidal è quindi una sorta di filtro anti-spam e pare quindi che almeno al momento non possa avere un impatto importante dal punto di vista economico, ovvero nella più equa distribuzione dei ricavi. Chi ha risorse, inoltre, può aggirarla ad esempio facendo reincidere parti di canzoni fatte con l’AI. Ma se non altro la misura segnala la volontà di combattere un fenomeno certamente dannoso. E conoscere la fonte della musica che ascoltano è un’esigenza sentita e legittima degli appassionati. Faranno qualcosa di simile anche Spotify e Apple Music?