Thurston Moore ha cancellato gli impegni promozionali a causa di una malattia «debilitante»

Thurston Moore ha cancellato gli impegni promozionali legati al libro autobiografico Sonic Life a causa di una malattia «debilitante».

«È un grande dispiacere» ha scritto ieri l’ex Sonic Youth in un messaggio rivolto a quelli che chiama sonic friends «comunicarvi che lo staff medico che mi segue qui nel Regno Unito mi ha consigliato di cancellare il prossimo book tour negli Stati Uniti. Sono anni che ho a che fare con una malattia cronica, che tuttavia non mi ha mai impedito di andare in tour o di registrare. Il problema di fondo però è rimasto e quest’anno, avendo raggiunto i 65 anni d’età, è diventata decisamente e costantemente debilitante».

Dopo un consulto, aggiunge Moore, «i medici mi hanno caldamente sconsigliato di prendere un aereo in qualsiasi circostanza finché il problema non sarà risolto. Incrocio le dita nella speranza di farmi perdonare quando sarò di nuovo in grado di viaggiare».

Sonic Life uscirà in lingua inglese il 26 ottobre. Moore lo ha annunciato mesi fa come «il frutto di ricerche approfondite e di analisi profonde di ricordi ed emozioni».