L’annuncio è arrivato pochissimi istanti fa: Thom Yorke torna in concerto in Italia con un’unica data il 9 luglio al Milano Summer Festival.

Il leader dei Radiohead presenterà live i brani di Anima, uscito lo scorso giugno, e dei suoi altri dischi solisti, come The Eraser e Tomorrow’s Modern Boxes. Dal 2015 Yorke è in tour con Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri.

I biglietti per l’unica data italiana saranno disponibili dal 18 ottobre.