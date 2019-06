Thom Yorke sta per annunciare un nuovo album?

«Non ho il desiderio di scrivere musica pubblicizzata. Ma tutto quello che faccio va comunque in quella direzione. Viviamo in un momento in cui tutte le opinioni sono uguali e niente ha conseguenze», ha detto qualche tempo fa Thom Yorke a proposito del suo prossimo album solista, un progetto influenzato dalla musica di Flying Lotus e «completamente diverso da tutto quello che ho fatto finora».

Hey #London folks! We think we have spotted part of an ARG on the tube this morning (Jubilee line).

Anyone know anything more about this?#Anima#AnimaTechnologies pic.twitter.com/7GM4Eks5jY

— Kim Warren (@Fellwolf) 13 giugno 2019