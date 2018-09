Thom Yorke presenta nuova musica

Il frontman dei Radiohead, Thom Yorke, ha inaugurato la propria pagina Instagram presentando ai fan nuova musica.

Il primo, e finora unico, post pubblicato dal musicista è una misteriosa clip che potrebbe essere l’indizio per per nuovi brani in arrivo o, probabilmente, una nuova anticipazione della colonna sonora realizzata da Yorke per il remake di Suspiria, il film di Luca Guadagnino in concorso alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

«L’arte di Thom trascende la contemporaneità», ha detto Guadagnino parlando della collaborazione con il leader dei Radiohead. «Avere il privilegio della sua musica e del suo sound per Suspiria è un sogno che diventa realtà».

«La profondità della sua creazione e della suo visione artistica è così unica che Suspiria sarà rivoluzionario e avrà grande risonanza per gli spettatori. Il nostro obiettivo è stato quello di realizzare un film che fosse un’esperienza inquietante e di cambiamento: per questa scopo non c’era partner migliore di Thom».