Thom Yorke, manca pochissimo al nuovo album ‘Anima’

Alcuni indizi sparsi in varie città del mondo, annunci apparsi tra Londra, Milano e le pagine del Dallas Observer, quasi si trattasse di una pubblicità dell’azienda “Anima Technologies”, che prometteva di “recuperare sogni perduti” attraverso un numero di telefono. Numero che poi si è rivelato essere la chiave d’accesso al nuovo singolo solista di Thom Yorke, Not The News, con il frontman dei Radiohead che ha continuato a spargere segnali di un imminente nuovo album con delle proiezioni a sorpresa sui monumenti più importanti di Londra, tra cui la Tate Modern, il Big Ben o il Marble Arch.

Indizi che qualche minuto fa hanno trovato una risposta con Yorke che, tramite i suoi canali social, ha rivelato il titolo e la data d’uscita del nuovo album. S’intitola Anima e uscirà il 27 giugno, accompagnato da un cortometraggio realizzato dal leader dei Radiohead insieme a Paul Thomas Anderson, pubblicato su Netflix lo stesso giorno dell’uscita del nuovo lavoro solista.

«Non ho il desiderio di scrivere musica pubblicizzata. Ma tutto quello che faccio va comunque in quella direzione. Viviamo in un momento in cui tutte le opinioni sono uguali e niente ha conseguenze», aveva detto qualche tempo fa il musicista riguardo il suo prossimo progetto che, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe essere influenzato dalla musica di Flying Lotus e «completamente diverso da tutto quello che ho fatto finora».