Thom Yorke ha pubblicato il nuovo EP ‘Not the News Rmx’

Thom Yorke ha pubblicato un nuovo EP con i remix di Not the News, brano contenuto nel suo ultimo album solista, Anima. La raccolta, intitolata Not the News Rmx, include le versioni del brano realizzate da Mark Pritchard, Equiknoxx e Clark, oltre a un “Extendo Mix” realizzato dallo stesso Yorke.

Anima, pubblicato da Yorke a giugno, è stato il primo lavoro solista ufficiale del frontman dei Radiohead da Tomorrow’s Modern Boxes del 2014. Insieme all’album, Yorke ha lanciato su Netflix un cortometraggio diretto da Paul Thomas Anderson, interpretato dello stesso cantante sulle note di tre dei brani tratti dall’album, Not the News, Traffic e Dawn Chorus.

Anima, scritto interamente da Yorke, è stato prodotto dallo storico ollaboratore dei Radiohead, Nigel Godrich. I brani sono stati presentati dal vivo durante l’ultimo tour di Yorke – passato anche dall’Italia – in cui il musicista ha suonato insieme a Godrich e Tarik Barri. Lo scorso anno, il leader dei Radiohead ha realizzato la colonna sonora per il remake realizzato da Luca Guadagnino di Suspiria, film del 1977 di Dario Argento.