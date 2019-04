Thom Yorke, ascolta due canzoni dal nuovo album solista

Thom Yorke ha presentato due nuove canzoni durante la trasmissione di BBC Radio 3 Unclassified: si tratta di Don’t Fear the Light e Gawpers, gli stessi brani che il frontman dei Radiohead aveva suonato dal vivo a Parigi. Don’t Fear the Light è una composizione classica, arrangiata per due pianoforti, elettronica e sintetizzatori modulari. Gawpers, invece, è molto simile alla versione suonata già diverse volte in tour.

ladies and gentlemen, a live recording of the piano pieces i was recently commissioned to write by the Philarmonie de Paris for Katia & Marielle Labeque will be broadcast on Unclassified BBC R3 as part of ‘Minimalist Dream House’ this Sunday 28th April. https://t.co/VFcUuppEZm — Thom Yorke (@thomyorke) 25 aprile 2019

Potete ascoltare Don’t Fear the Light al 27° minuto del programma, Gawpers al 47° – l’intera trasmissione è a questo link. Le canzoni fanno parte del nuovo album di Yorke, la prima uscita dopo la colonna sonora di Suspiria e l’entrata dei Radiohead nella Rock and Roll Hall of Fame.