Thom Yorke, guarda il video di ‘Last I Heard (…He Was Circling the Drain)’

Nel nuovo video per Last I Heard (…He Was Circling the Drain) Thom Yorke cattura l’ansia del sentirsi completamente isolato e alienato, pur circondato da tanta gente in una città affollata. La canzone fa parte di Anima, che il frontman dei Radiohead ha rilasciato a giugno.

La clip, diretta da Art Camp e Saad Moosajee, comprende tantissime sequenze illustrate a mano ispirate ai sogni di Yorke. Le immagini in bianco e nero raffigurano folle che si muovono senza meta attraverso gli spazi, evidenziando l’isolamento e l’alienazione di un individuo che si sposta in quegli ambienti solo, come un fantasma. “Swallowed up, swallowed up by the city,” (“Inghiottito, inghiottito dalla città”), canta Yorke nel primo verso. “I woke up with a feeling I just could not take”(“Mi sono svegliato con una sensazione che non riuscivo a provare”) fa da sottofondo emotivo al coro.

“Il nostro obiettivo era quello di lavorare al servizio dei sentimenti della canzone e del disco. Thom ha condiviso con noi un elenco di visioni, immagini disconnesse dei suoi sogni che abbiamo ampliato con quelle di tutti coloro che si sono uniti al team del video”, ha dichiarato Art Camp in una nota. “Volevamo comunicare l’esperienza di sentirti completamente per conto tuo, circondato da persone in cui ti riconosci ma che non capisci, che hanno perso la testa nella città, e tu non riesci a vedere che hai bisogno del loro aiuto“.