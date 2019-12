Thom Yorke, Flea, Elton John e Beyoncé nella shortlist per gli Oscar 2020

Gli Oscar 2020 sono sempre più vicini, con l’Academy che ha annunciato alcune tra le shortlist dei candidati alla prestigiosa statuetta, tra cui quella per la categoria miglior canzone originale. La competizione quest’anno sarà piuttosto accesa, dato che tra i nomi in lizza troviamo anche Beyoncé, Thom Yorke, Flea e Elton John.

Attualmente sono 14 le canzoni entrate nella shortlist per gli Oscar. Spirit di Beyoncé realizzata per il remake del Re Leone; Daily Battles, realizzata dal frontman dei Radiohead insieme al bassista dei Red Hot Chili Peppers per Motherless Brooklyn; (I’m Gonna) Love Me Again di Elton John per il musical autobiografico Rocketman.

E ancora, Into the Unknown, ideata da Idina Menzel, Aurora, e i Panic! at the Disco per Frozen 2; Letter to My Godfather di Pharrell per The Black Godfather o I Can’t Let You Throw Yourself Away, composta da Randy Newman per Toy Story 4. Tra gli esclusi, invece, spicca Beautiful Ghost, brano realizzato da Taylor Swift e Andrew Lloyd Webber per Cats.

L’annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna dei 92esimi Academy Awards si terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.