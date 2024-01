Thom Yorke firmerà la colonna sonora di ‘Confidenza’ di Daniele Luchetti

Che Thom Yorke abbia un rapporto speciale con il nostro paese è risaputo. Non solo per una questione puramente affettiva – è sposato con l’attrice italiana Dajana Roncione – ma anche artistica, come dimostrato dal sodalizio con Luca Guadagnino per la colonna sonora di Suspiria.

Un rapporto – quello con il cinema italiano (ribadito anche da un tweet virale di Emma Marrone in queste ultime vacanze natalizie in cui si era ritrovata a giocare a tombola con l’artista e Paolo Sorrentino) – che si rafforza in una nuova collaborazione del leader dei Radiohead, questa volta con Daniele Luchetti per il film Confidenza. Il film, basato sul libro omonino di Domenico Starnone, e con soggetto e sceneggiatura di Francesco Piccolo e lo stesso Luchetti, vede nel cast Elio Germano, Federica Rossellini, Vittoria Puccini e Isabella Ferrari.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita per Confidenza.