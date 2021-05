Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno fondato una nuova band, gli Smile

Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead hanno fondato una nuova band: The Smile. Insieme a loro ci sono il batterista Tom Skinner – direttamente dai Sons of Kemet – e il produttore e collaboratore storico del gruppo Nigel Godrich.

Yorke ha annunciato la band ieri, sabato, poche ore prima del debutto sul palco di Live at Worth Farm, l’evento in streaming del festival di Glastonbury, dove hanno suonato 30 minuti di nuova musica.

A quanto pare gli Smile non sono un progetto strettamente legato a questa performance, ma un vero e proprio gruppo parallelo. Hanno già un account Twitter e un sito web (ancora praticamente vuoto), e probabilmente torneremo ad ascoltarli presto.

Il nome del progetto è ispirato alla poesia omonima di Ted Hughes, che Yorke aveva condiviso sui social qualche giorno fa, senza però spiegare il contesto.

«Siamo onorati che Thom e Jonny abbiano scelto il nostro livestream per presentare il loro nuovo progetto», ha detto Emily Eavis di Glastonbury. «Purtroppo non possiamo stare tutti insieme al Worth Farm, ma la loro esibizione sarà un momento storico per Glastonbury, che trasmetteremo in tutto il mondo». Ecco alcuni frammenti della performance:

The Smile, @thomyorke and @JnnyG new band. This is insane! Sounds so good I’m so happy right now pic.twitter.com/M7D7yRX43I

— el ooglioo (@oooglioo) May 23, 2021