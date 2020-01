Thom Yorke: ascolta le nuove tracce uscite stanotte

Ve l’avevamo annunciato poche ore fa: 4 brani di Thom Yorke sono stati pubblicati stanotte sulle principali piattaforme di streaming. Non canzoni nuove ma rarità precedentemente non disponibili online. Parliamo di Hearing Damage, pubblicato originariamente come colonna sonora di The Twilight Saga: New Moon, e dei lati B degli Atoms for Peace What the Eyeballs Did, Sad e Magic Beanz. Potete ascoltarle qui:

Un ottimo modo di cominciare la giornata in attesa del concerto italiano di Thom, il prossimo 9 luglio all’Ippodromo di San Siro a Milano.