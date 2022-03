Thom Yorke, ascolta la nuova ‘5.17’

Thom Yorke ha pubblicato ieri una nuova canzone. S’intitola 5.17 e si presume faccia parte della colonna sonora della sesta stagione della serie Peaky Blinders.

Yorke ha pubblicato il pezzo a sorpresa, senza scriverne su social, dove invece sta postando notizie sugli Smile (l’ultima è il 7” in edizione limitata di You Will Never Work In Television Again / The Smoke) e sulla guerra in Ucraina.

Tempo fa il regista di Peaky Blinders Anthony Byrne aveva parlato del contributo di Yorke e di Jonny Greenwood alla colonna sonora, anche se non è ancora giunta conferma ufficiale del legame tra 5.17 e la serie.

Una seconda canzone di Yorke dovrebbe uscire il 3 aprile, il giorno del gran finale della serie. Il titolo del pezzo That’s How Horses Are è riportato sulla copertina di 5.17 ed è presente (non ancora legato a una traccia ascoltabile, ovviamente) su Apple Music.

Ecco il nuovo pezzo di Yorke: