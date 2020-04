Thom Yorke, ascolta il nuovo brano ‘Plasticine Figures’

Ieri sera Thom Yorke è stato l’ospite musicale della versione casalinga della trasmissione di Jimmy Fallon, The Tonight Show at home. E il frontman dei Radiohead ha regalato un’esibizione piano e voce molto d’intima di una nuova canzone dal titolo Plasticine Figures. Secondo Fallon, si tratta di un brano incompiuto che Yorke ha deciso di finire per la performance. Poco prima della messa in onda, Thom aveva condiviso il testo e gli accordi del pezzo via Twitter.

Non è ancora chiaro se si tratti di una canzone composta per i Radiohead. Plasticine Figures segue l’uscita di em>ANIMA, album solista di Yorke del 2019, accompagnato dal corto di 15 minuti girato da Paul Thomas Anderson. La band aveva in programma di fare un tour nel 2021, ma la pandemia li ha costretti a posticipare. E nel frattempo hanno caricato dei rari filmati inediti sul proprio canale YouTube per tenere compagnia ai fan durante il lockdown.